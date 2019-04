“Pizzicato” con un panetto di hashish nei parcheggi sotterranei dell’Iper: ai domiciliari

Tortona – Tre giovani, due minorenni ed uno di vent’anni, sono stati colti in flagrante giovedì sera dai Carabinieri di Tortona nei parcheggi sotterranei dell’Iper, dove avevano notato uno strano andirivieni, mentre facevano uso di stupefacenti.

I due minorenni, perquisiti, sono stati trovati in possesso di hashish e olio di hashish, già confezionati nel classico spinello, mentre il ventenne aveva con sé un panetto di hashish del peso di circa 90 grammi.

Il giovane è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al Tribunale di Alessandria.