Colloqui tra il premier Conte e Putin sulla crisi libica

da Sputnik – Il capo del governo italiano Giuseppe Conte e il presidente russo Vladimir Putin hanno discusso a margine del forum di cooperazione internazionale “Nuova Via della Seta” il lavoro comune per trovare una via d’uscita alla crisi libica, segnala l’Ansa con riferimento a fonti nella delegazione italiana. Secondo l’agenzia di stampa, I contatti tra Conte e Putin potrebbero proseguire ulteriormente. “Il capo del governo italiano ha delineato la visione della situazione in Libia ed ha proposto di lavorare insieme per trovare una soluzione alla crisi”.