La commissione elettorale boccia la lista di Casa Pound

Torino (Ansa) – Si sono chiusi a mezzogiorno, in Piemonte, i termini per presentare le liste per le regionali del 26 maggio. Sono 15 per cinque candidati presidenti. Uno, Massimiliano Panero (nella foto) di Casa Pound Destre Unite, al momento è escluso: la commissione elettorale ha bocciato la lista per motivi che non conosciamo; pronto il ricorso dei suoi rappresentati al Tar. Si presenta per un secondo mandato l’uscente Sergio Chiamparino, sostenuto da sette liste del centrosinistra: Pd, Moderati, +Europa Si Tav, Chiamparino per il Piemonte del Sì, Demos, Liberi Uguali Verdi e L’Italia in Comune. L’europarlamentare di Forza Italia Alberto Cirio, assessore nella precedente legislatura regionale, è il candidato del centrodestra; con Forza Italia lo sostengono Lega, Fratelli d’Italia, Udc e Sì Tav Sì Lavoro per il Piemonte nel Cuore. Nessuna alleanza per il M5S, che candida il consigliere uscente Giorgio Bertola. Corre da solo anche il Popolo della Famiglia di Adinolfi, che candida alla presidenza Valter Boero, docente universitario.