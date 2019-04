L’Alessandria ci crede e batte in rimonta il Pontedera: playoff a -3

Pontedera (Pontedera 1 – Alessandria 2) – L’Alessandria fa il suo dovere e oggi pomeriggio a Pontedera, penultima giornata del campionato di calcio di serie C girone A, vince in rimonta e mantiene viva la speranza di accedere alla zona playoff, ora distante tre punti.

Dopo essere andati sotto di un gol nel primo tempo, i ragazzi di mister Colombo hanno ribaltato il match in sei minuti nella ripresa.

Anche la fortuna è stata dalla parte dei Grigi con il rigore fallito dagli amaranto toscani per un fallo di mano in area di Bellazzini.

La cronaca.

Buona la partenza dei piemontesi che, intorno al quarto d’ora, si rendono pericolosi con De Luca, diagonale fuori di pochissimo.

Al 25^ il Pontedera passa in vantaggio: gran destro da fuori di Caponi, Pop tocca la palla ma non basta. Locali in vantaggio.

Al 38’ Alessandria vicino al pari con la traversa colpita da Coralli che sfrutta un erroraccio difensivo dei toscani.

Primo tempo che non fa registrare altri episodi e che termina sull’1-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa l’Alessandria ribalta il risultato in pochi minuti: al quarto d’ora, su pasticcio difensivo dei toscani, Coralli serve De Luca che, tutto solo davanti al portiere avversario Biggeri, non sbaglia e trova il pareggio.

Sei minuti dopo il raddoppio dell’Alessandria: sugli sviluppi di un angolo, Coralli fulmina Biggeri con un piatto destro.

Il Pontedera resta, poi, anche in dieci per l’espulsione di Vettori e ha anche la possibilità di pareggiare su calcio di rigore per fallo di mano in area di Bellazzini. Dal dischetto va Mannini che calcia troppo centrale e Pop respinge.

In pieno recupero l’Alessandria sfiora il tris con Gatto il cui gran destro da fuori è parato da Biggeri.

Finisce 2-1 per i piemontesi che sabato prossimo riceveranno l’Albissola.

I Grigi saranno ancora costretti a vincere e, al contempo, sperare che la Lucchese batta il Pontedera.

Tutto, in chiave playoff, è ancora possibile.

Pontedera 1 – Alessandria 2

Pontedera (3-5-2): Biggeri; Vettori, Borri, Risaliti; Mannini, Caponi, Serena,Calcagni (32’st La Vigna), Masetti (18’st Ropolo); Pinzauti, Tomassini (46’st A.Benedetti). A disp.: Sarri, Marinca, Benassai, Giuliani, Bruzzo, Fontaesi, Raimo, R.Benedetti, Prete. All.: Maraia

Alessandria (3-5-2): Pop; Gjura, Panizzi, Agostinone (33’st Gazzi); Gemignani, Gerace (16’st Gatto), Checchin (8’st Bellazzini), Maltese, Badan (8’st Sartore); De Luca, Coralli (32’st Santini) A disp.: Cucchietti, Zogkos, Delvino, Sbampato, Akammadu,Tentoni, Rocco. All.: Colombo.

Gol: pt 24′ Caponi; st 14′ De Luca, 21′ Coralli.

Arbitro: Pasciuta di Ravenna.

Ammoniti: Risaliti (P), Mannini (P), Vettori (P), Bellazzini (A), Gjura (A).

Espulsi: Vettori (P), Agostinone (A) dalla panchina per proteste.

Corner: 6-1.

Recuperi: 0+5.