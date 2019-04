Il Casale espugna il campo dell’ Unione Sanremo: speranza playoff ancora accesa

Sanremo (Unione Sanremo 0 – Casale Fbc 2) – Riscatto del Casale dopo la sconfitta interna di due settimane fa con il Borgaro Nobis.

A Sanremo, penultima giornata del campionato di calcio di serie D girone A, i Nerostellati si sono imposti per 2-0, battendo così la seconda forza del campionato. Uno 0-2 firmato dalla reti di Pavesi e M’Hamsi nella ripresa, una vittoria che fa sicuramente morale in ottica playoff, in vista dell’ultima gara di domenica prossima al “Palli”, avversario lo Stresa.

La cronaca del match.

Subito pericoloso il Casale che all’8’ va vicino al vantaggio con un palo colpito da Pavesi.

Al 25’ ancora Nerostellati sugli scudi con M’Hamsi, il portiere dell’Unione Sanremo, Manis, si oppone.

Alla mezz’ora Unione Sanremo vicina al gol con Scalzi.

Al 35’ ancora l’Unione Sanremo con Spinosa, conclusione fuori.

Nella ripresa Casale in vantaggio all’8’ grazie alla rete di Pavesi.

All’11’ reazione dell’Unione Sanremo che colpisce subito un palo con Taddei.

Al 23’ i Nerostellati mettono in ghiaccio il match grazie alla rete di M’Hamsi.

Al triplice fischio del signor Di Francesco festeggiano i giocatori del Casale che ora si dovranno giocare il tutto per tutto, domenica prossima, contro lo Stresa.

Ligorna, Inveruno e Folgore Caratese hanno vinto, solo il Savona ha pareggiato, per cui tutto resta aperto con cinque squadre in lotta per tre posti che valgono gli spareggi promozione.

Unione Sanremo – Casale Fbc 0-2

Unione Sanremo (4-3-3): Manis; Sadek, Giubilato, Videtta, Anzaghi; Rotulo (28’st Ciotoli),Taddei, Spinosa; Gagliardi (22’st Molino),Lo Bosco, Scalzi. A disp.: Morelli, Fiore, Montanaro, Castaldo, Guida, Acampora, Minasso. All.: Lupo

Casale Fbc (4-3-3): Fontana; Di Giovanni, Cintoi, Villanova, Fabbri; Sadouk, Todisco (34’st Pinto),Vecchierelli; Pavesi (46’st Pavesi),Cappai, M’Hamsi. A disp.: Consol, Buglio A., Tornari, Osellame, Giarola, Mazzucco, Sall, Lanza. All.: Buglio F. (squalificato),in panchina Germano.

Gol: 8’st Pavesi (C),23’st M’Hamsi (C).

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido.

Ammoniti: Videtta, Anzaghi (US).

Corner: 4-5.

Recuperi: 1+6.