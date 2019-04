Note le liste per comunali, regionali ed europee

Alessandria – Il prossimo 26 maggio in Piemonte si svolgeranno le elezioni amministrative per nominare il nuovo consiglio regionale e molti consigli comunali insieme ai sindaci di molti Comuni tra cui Casale, Tortona, Novi Ligure, Ovada. Inoltre, nella stessa data, cadono le elezioni per il nuovo parlamento europeo con metodo proporzionale per cui, nella circoscrizione Nord Ovest, saranno 21 gli eletti.

I cinque candidati alle Europee della nostra provincia.

Pd

Enrico Morando Daniele Viotti.

Lega

Vittoria Poggio.

Movimento 5 Stelle

Tiziana Beghin.

Forza Italia

Maria Rosa Porta.

Le Regionali sono a turno unico senza ballottaggio. Si eleggono 50 consiglieri più il presidente): 40 seggi saranno attribuiti col sistema proporzionale, gli ultimi dieci andranno al listino del presidente eletto. La soglia di sbarramento è del 3% (4% per le europee) ed è possibile votare un candidato governatore e una lista di un altro schieramento.

I candidati governatori

Sergio Chiamparino (Partito Democratico, Liberi Uguali Verdi, Moderati per Chiamparino, Italia in Comune, Chiamparino per il Piemonte del Sì, Scelta Civica per Chiamparino); Alberto Cirio (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, UdC, Sì Tav Sì Lavoro per il Piemonte nel Cuore per Cirio); Giorgio Bertola, Movimento 5 Stelle; Valter Boero, Popolo della Famiglia.

Gli alessandrini candidati al consiglio regionale

Partito Democratico

Domenico Ravetti Paolo Filippi Paola Cavanna Noemi Podestà.

Liberi, Uguali e Verdi

Walter Ottria Vincenzo Costantino Mauro Trombin Ketty Increta.

Moderati per Chiamparino

Claudio Falleti Dino Angelini Stefania Piantato Alfonsino Bassi.

Chiamparino per il Piemonte del Sì

Titti Palazzetti Aurora Mulas Adriano Reale Michele Gallizzi.

Lega

Daniele Poggio Marco Protopapa Cinzia Lumiera Franco Ghiglia.

Forza Italia

Luca Rossi Gianfranco Baldi Davide Buzzi Langhi Maria Rosa Porta.

Fratelli d’Italia

Enzo Amich Fabrizio Priano Cherima Fteita Antonio Armano.

Udc

Gianni Barosini Stefano Barbero Giovanna Giglio Giorgio Torre.

Sì Tav, Sì Lavoro, Piemonte nel Cuore per Cirio

Pier Giorgio Rondano Antonietta Mirra Fabio Boveri Franca Arcerito.

Movimento 5 Stelle

Sonia Fogagnolo Sean Sacco Gianluca Loreggia Silvia Gambino.

Popolo della famiglia

Valter Boero Antonia Bassignana Margherita Ruffino Gianluca Valpondi.

Scelta Civica