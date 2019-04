Esce di strada con la moto: grave cinquantenne di Fossano

Vinadio – Grave incidente stradale, ieri pomeriggio intorno all’una e mezza, a Vinadio, sulla statale 21. Un motociclista di Fossano, P.C., cinquant’anni, è rimasto gravemente ferito: l’uomo in un tratto di discesa, forse a causa di un malore, ha perso il controllo della sua Kawasaki all’altezza dello stabilimento Fonti di Vinadio, uscendo di strada e finendo in una piccola scarpata. Apparentemente senza aver neppure tentato di frenare o di sterzare.

Sul posto è sopraggiunto il 118 con un elisoccorso, allertato dagli amici dell’uomo le cui condizioni sono apparse estremamente gravi. Proprio l’intervento dei medici ha permesso di stabilizzarlo.

Intubato, il motociclista è stato poi trasferito all’ospedale “Santa Croce di Cuneo” e ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni sono molto critiche.