Hsl Derthona batte fuori casa il Mirafiori: promozione in Eccellenza ad un passo

Torino (Stefano Cortemiglia) – Impresa dei Leoni Tortonesi che battono il Mirafiori e sono a un solo passo dalla promozione al campionato di Eccellenza. La vittoria in semifinale ad Ivrea, che ha portato l’HSL Derthona in finale di Coppa per il secondo anno consecutivo, il riposo in occasione della festività di Pasqua, hanno giovato alla squadra di Pellegrini apparsa determinata a portare a casa il risultato fin dalle prime battute del match.

Non dimenticando anzi, sottolineando, il consueto e incrollabile supporto dei tifosi (oggi più di 200).

La giornata è calda sebbene leggermente ventosa.

La formazione tortonese è priva di tre elementi importanti tutti squalificati: il bomber Russo (per due giornate ovvero sino a fine stagione), Palazzo e Calvio. In porta gioca De Carolis. Nel 4-3-3 a centrocampo Canepa affianca Soumah e Bardone. Davanti Mutti (preferito a Calogero), Merlano e Rizzo.

Il Derthona parte aggredendo i padroni di casa e sfiorando il vantaggio già al minuto 8, quando l’incornata di Mutti, su bel cross di Rizzo, viene deviata sulla traversa dall’ottimo Simeone (il migliore dei suoi). Il Mirafiori non fa la partita ma non cerca nemmeno di interromperla col gioco duro: si limita prevalentemente ad una fase di contenimento e a veloci ripartenze. Il Derthona non riesce a sfondare: i primi 45 minuti terminano in parità.

Dall’altra parte la CBS, in vantaggio per 2 a 0 sul Cenisia, raggiunge momentaneamente il Derthona in testa alla classifica.

Nella ripresa il Mirafiori, passa improvvisamente in vantaggio: al 51’ Palmieri è bravo a ribattere in rete il pallone, dopo una prima conclusione di Torre, fermata da De Carolis ma ribattuta sui piedi dell’attaccante.

Pellegrini decide che è ora di effettuare alcune sostituzioni e nel giro di cinque minuti, tra il 56’ e 61’ Calogero e Mandirola rilevano uno spento Canepa e Mutti. La scelta si rileverà azzeccata.

Dopo un “miracoloso” intervento di De Carolis che salva letteralmente il risultato, al minuto 59’, Calogero batte un calcio di punizione da posizione decentrata: irrompe Ignacio Mazzaro è sigla il goal del 1-1.

La partita è più viva che mai: Simeone compirà ancora due interventi salva risultato (uscendo a valanga prima su Merlano, poi su Bardone lanciati a rete) ma nulla potrà fare per arginare il perfetto destro di Soumah al minuito 75’, bravo a liberarsi sfondando la difesa avversaria dalla corsia centrale del campo.

Il Mirafiori dal canto suo fino all’ultimo minuto (95’) proverà a raggiungere il pareggio attaccando sulle fasce laterali, ma non riuscendo mai a concludere in porta.

Una vittoria fondamentale che rende l’HSL, di fatto, “padrona del proprio destino” nell’ultima giornata di domenica prossima: sono 2 i punti di vantaggio sulla CBS (vittoriosa oggi per 2-0 contro il Cenisia). In caso di vittoria l’HSL sarebbe prima, in caso di parità e vittoria della CBS (in quel di Valenza) si andrebbe allo spareggio.

Il San Mauro, prossimo avversario del Derthona, pur vincendo oggi per 7 a 2 contro il Santa Rita è staccato di 5 lunghezze.

Per il Derthona si tratta della 19 a° vittoria stagionale.

Fino ad ora il ruolino di marcia del Derthona è il seguente: n. 19 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte.

Il prossimo turno (30a e ultima giornata della stagione, la 15a di ritorno) si disputerà domenica 05 maggio: l’HSL Derthona affronterà al Fausto Coppi, il San Mauro.

A.S.D. Mirafiori – HSL Derthona 1-2

A.S.D. Mirafiori (4-3-3): Simeone, Labella, Magnati, Tartaglia, Pietraniello; Barbera, Bartolucci, Torre; Palmieri, Kpokpa (dal 46’ Soleti), Vasta (dal 81’ Novarese). All: Capri.

Hsl Derthona (4-3-3): Decarolis, Mazzaro, Magnè, Pagano, Roncati; Bardone (dal 71’ Mazzola), Canepa (dal 61’ Calogero), Sounah; Rizzo, Merlano, Mutti (dal 56’ Mandirola). All: Pellegrini.

Marcatori: 51’ Palmieri (M), 59’ Mazzaro (D), 75’ Soumah (D).

Ammoniti: Soumah (D), Barbera (M), Magnati (M), Merlano (D), Mazzaro (D).

Note: Spettatori 300.

Il Punto sul Campionato

Nella giornata odierna, la 29a del Campionato di Promozione Girone D, si registrano 5 vittorie interne, 3 vittorie esterne (nessun pari).

L’HSL Derthona batte per 1-2 il Mirafiori e si trova a un passo da una possibile (e meritata) promozione nel campionato di Eccellenza, nel caso dovesse battere nell’ultima giornata di domenica prossima, al Fausto Coppi, il San Mauro. Una partita giocata con l’atteggiamento giusto che ha consentito alla squadra di Pellegrini di ribaltare con Mazzaro e Soumah, l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Palmieri (maturato a inizio ripresa).

La CBS dal canto suo continua la marcia trionfale: come da pronostico, la squadra di mr. Meloni, batte per 2-0 il Cenisia (retrocesso) e si mantiene a -2 dal Derthona.

Il San Mauro riscatta la brutta sconfitta di domenica 14.04 (6-2 contro il Pro Villafranca) e ne rifila 7 al mal capitato Santa Rita. La partita terminerà 7-2 per i padroni di casa. Una goleada che di fatto li conferma al terzo posto.

Per una classifica di testa che vede: HSL 64, CBS a 62, San Mauro 59 punti.

Interessante la lotta per la 4a piazza tra l’Acqui e la Pro Villafranca.

I primi battono per 3-2 il Cit Turin (8a vittoria nelle ultime nove gare) e si portano a 53 punti. I secondi vincono per 1-2 a Trofarello e si mantengono al quinto posto, a un solo punto dall’Acqui.

Al 6° posto con 43 punti, nonostante la 3 a sconfitta consecutiva, troviamo la Gaviese: decisamente brutta la caduta di oggi contro il S.G. Chieri (3-0).

Al 7° posto, con 42 punti il Cit Turin.

A 41 il trio Mirafiori, Carrara 90 e Trofarello.

la Valenzana Mado grazie all’ottimo successo esterno per 0-2 contro il Carrara, sale a 37 punti e scavalca l’Arquatese (sconfitta per 2-0 dal fanalino di coda, Rapid Torino) ferma a 36.

Il S. Giacomo Chieri sale a 31 (salvezza raggiunta).

Chiudono la classifica: Santa Rita a 21, Cenisia a 16 e Rapid Torino a 14 punti.

Classifica Marcatori:

21 Spoto (San Mauro).

19 Boscaro (Gaviese, Valenzana).

18 Merlano (HSL); Balzano (CBS);

17 Russo (HSL).

16 Pivesso (Trofarello); Di Vanno (San Mauro).

15 Innocenti (Acqui).

14 Vasta (Mirafiori);

13 Soncini (Arquatese); Palmieri (Mirafiori).

12 –

11 Massaro (Acqui); Bosco (Pro Villafranca).

9 Ciurca (CBS), Motta (Arquatese).

8 Mutti (HSL), Pasino (Valenzana), Gagliardi (Cit Turin), Scimone (Gaviese), Mainardi (Trofarello).

7 Calogero (HSL), Ivaldi (Gaviese), Rolfo (S.Giacomo); Neirotti (Cit Turin), Borrello (Carrara); Dominin (Trofarello), Tigani (S.G. Chieri).

6 Soumah (HSL); Trapani (Pro Villafranca), Pamato (Cenisia), Gai (Acqui), KanKam (Carrara), Di Lucia (Santa Rita).