Il Ministro Costa a Casale alla Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto

Casale Monferrato (Ansa) – “Il problema è ancora attuale e va risolto a livello nazionale e non soltanto locale. Parliamo di circa 34 milioni di tonnellate di amianto ancora distribuite in Italia e oltre 4mila decessi all’anno. Se sono qui è perché a Casale Monferrato si è avuta la forza, il coraggio e l’iniziativa di partire”. Lo ha detto il ministro dell’ambiente, Sergio Costa (nella foto), intervenuto al teatro municipale di Casale Monferrato (Alessandria) in occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto.

“Da qui – ha precisato – mi sembra giusto avviare quello che è il Tavolo presieduto da Raffaele Guariniello, che produrrà un testo unico. Potrà essere un po’ il punto di riferimento che voglio presentare entro la fine dell’estate alla presidenza del Consiglio dei ministri per l’approvazione e andare poi in Parlamento”.

“Finalmente – ha aggiunto Costa – diventa il luogo giuridico dove si mette ordine per fare le bonifiche e fare in modo che l’amianto non sia più qualcosa di cui ogni volta se ne debba parlare, ma solamente memoria. Chiariamo che debba fare coda e come. Nella legge di stabilità abbiamo messo il 65 per cento di risorse per chi vuole toglierlo da casa propria. Dobbiamo parlare di discariche, del viaggio dell’amianto che deve diminuire, di aiuti per le bonifiche. Questo ‘tavolo’ di esperti ci permetterà di fare i primi passi”.

Il ministro ha invitato l’Afeva (l’associazione dei familiari delle vittime) a indicare un rappresentante per il ‘Tavolo’ sull’amianto presieduto dall’ex magistrato Raffaele Guariniello.

Nella lotta all’amianto “Casale Monferrato è città simbolo nel mondo per tenacia e resilienza” ha invece sottolineato il sindaco, Titti Palazzetti.

“Ringraziamo – ha aggiunto – per il riconoscimento del lavoro che è stato svolto. Bonifica e ricerca sono l’unica prevenzione”.

“Sono orgogliosa – ha detto Giuliana Busto, presidente dell’Afeva-associazione dei familiari delle vittime – del fatto che i semi gettati in questi anni di battaglia continuino a germogliare e crescere. La nostra tenacia è stata premiata. Continueremo a lottare tutti insieme”.