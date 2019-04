Invece di dare una medaglia alla memoria ai militi della contraerea abbiamo commemorato il pilota nemico da loro abbattuto col suo bombardiere

Alessandria – La pazzia si è impadronita di tutti noi che ormai leggiamo la storia al contrario. Infatti abbiamo scoperto una lapide commemorativa in onore di un aviatore brasiliano, il Tenente Luiz Lopes Dornelles, che combatteva per gli Alleati nella seconda guerra mondiale, abbattuto nelle vicinanze dell’attuale sede del Liceo Scientifico Galileo Galilei il 26 aprile dalla contraerea italiana prima che riuscisse a sganciare le sue bombe sulla nostra città per uccidere anziani, donne e bambini. Sì, perché un bombardiere alleato che sorvola Alessandria durante la guerra non viene per fare del turismo. Dicono che il 25 aprile la guerra era già finita con la liberazione, quindi il 26 quel brasiliano stava facendo un giro di ricognizione, e invece no perché la seconda guerra mondiale ebbe inizio il 1º settembre 1939 con l’attacco della Germania nazista alla Polonia e terminò, nel teatro europeo, l’8 maggio 1945 con la resa tedesca e, in quello asiatico, il successivo 2 settembre con la resa dell’Impero giapponese.

La lapide infame (a lato) è stata scoperta il 25 aprile scorso sulla facciata dell’istituto scolastico Galilei in Spalto Borgoglio, donata alla Città dall’Ambasciata del Brasile in Roma. I nostri politici, oltre ai danni che hanno già fatto alla nostra gente, sono arrivati al punto di commemorare un aviatore nemico che, probabilmente, se non fosse stato abbattuto dalla nostra contraerea, avrebbe bombardato la nostra città causando altri morti inermi. Sicuramente con quel bombardiere aveva contribuito a compiere altri bombardamenti sulle nostre città.

Come se niente fosse, e con una bella dose di faccia tosta, la delegazione brasiliana è stata accolta a Palazzo Rosso dal Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dal Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Locci e dal Segretario Generale del Comune Dottoressa Francesca Ganci.

Al loro posto noi avremmo rispedito la lapide al mittente.

E tanti saluti.