L’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny a processo per la morte di quattrocento persone a Casale e dintorni nel processo Eternit Bis

Casale Monferrato – Quattrocento persone morte a Casale e dintorni a causa dell’amianto. È ciò di cui dovrà rendere conto l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, ultimo patron in vita di Eternit Italia, l’azienda che, per ottant’anni, al quartiere Ronzone lavorava il minerale per la produzione di tubi e lastre, impiegati poi nell’edilizia per decenni.

Anche la procura di Vercelli ritiene che sia l’omicidio volontario il reato che descrive la condotta dell’imprenditore svizzero che subentrò al padre nella gestione dell’azienda a metà degli anni ’70.

Già la Procura di Napoli, dove i casi di morte presi in esame sono otto, si era mossa in questa direzione.

Il Processo Eternit, composto originariamente a Torino, come ormai noto, fu “spacchettato” in seguito alla decisione del gup Federica Bombieri di riqualificare il reato in omicidio colposo con colpa cosciente: per due morti di Cavagnolo il tribunale di Torino ha celebrato il processo ed è imminente la sentenza di primo grado, lo stralcio per otto morti di Bagnoli è andato alla procura di Napoli che, a fine indagini, ha invece ribadito la linea originaria della magistratura inquirente torinese, e si procede per omicidio volontario. La parte più massiccia, che riguarda le vittime del Casalese è finita alla procura di Vercelli, nel cui circondario giudiziario ricade appunto Casale.

In quello che è stato chiamato Eternit Bis saranno discussi i singoli casi di morte. Sono 392 le vittime, molte delle quali non era mai neanche entrata nello stabilimento.

Vittime “ambientali”, così sono chiamate, in quanto entrate in contatto con la fibra poiché utilizzata per gli usi più diversi.

L’amianto fu utilizzato ampiamente fino al 1992, poi la legge lo vietò in tutta Italia. Ma ancora oggi continua tristemente a mietere vittime.