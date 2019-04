Minaccia la moglie, lancia oggetti e spacca dei vasi: manette ai polsi per il pensionato tortonese che aveva già preso a badilate l’auto della nuora

Viguzzolo – Torna a far parlare di B.R., il pensionato tortonese di 68 anni che, la settimana scorsa, aveva preso a badilate, a Viguzzolo, l’auto della nuora a casa del figlio.

Per quello era stato denunciato per danneggiamento aggravato, violenza privata e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Stavolta, dopo un nuovo raid nella casa del figlio, per lui sono scattate le manette ai polsi. L’uomo, sabato sera, dopo essersi nuovamente recato a Viguzzolo, prima ha iniziato ad ingiuriare e minacciare la propria moglie che si trovava nell’abitazione, e poi ha iniziato a lanciare oggetti e a spaccare alcuni vasi.

I familiari hanno quindi chiamato i carabinieri che, in considerazione di quanto già avvenuto e dopo aver ascoltato la moglie, il figlio e la nuora, hanno arrestato il pensionato per maltrattamenti in famiglia.

Il tortonese è stato portato nel carcere di Alessandria, in attesa della decisione del magistrato.