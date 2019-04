Prima lo impietosisce con le sue storie poi gli spilla quasi diecimila euro: denunciato truffatore del web

Acqui Terme – Era riuscito ad impietosire, con le sue storie, un acquese al punto tale che era riuscito a spillargli 9.500 euro. Alla fine, però, la vittima della truffa si è accorta del raggiro e si è rivolta ai carabinieri.

Un sessantunenne di Foggia, ma già residente nel Cuneese, è stato denunciato per truffa dai militari della compagnia di Acqui.

Tutto ha avuto inizio su un portale di shopping on line, dove il 61enne aveva messo in vendita un paio di scarpe. Interessato all’acquisto, l’acquese l’aveva contattato, versandogli la somma pattuita, ma le scarpe non erano mai state recapitate. L’acquirente si era così lamentato ma il foggiano aveva iniziato a raccontare di una vita dura e di privazioni, tra problemi di salute e guai economici.

Mosso così a compassione, l’acquese gli aveva fatto arrivare, in poche settimane, una somma totale di 9.500 euro prima di accorgersi di essere stato raggirato.

Secondo quanto scoperto dai Carabinieri, il foggiano era tutt’altro che malato. Solo un gran furbone che alla fine è stato scoperto e denunciato.