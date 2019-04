Quarantacinquenne astigiano indagato per truffe online

Asti – Aveva ingannato degli acquirenti online interessati all’acquisto di attrezzature informatiche, facendosi accreditare somme di denaro per la compravendita senza consegnare quanto pattuito.

Con l’accusa di truffa on line, la Polizia di Stato di Acqui ha indagato, nei giorni scorsi, un astigiano di 45 anni.

Il denunciato annovera numerosi precedenti di polizia e giudiziari, sempre per il reato di truffa, ai danni di ignari clienti residenti in svariate provincie italiane. Per questo motivo era già stato condannato ed aveva scontato un periodo di detenzione in carcere per poi essere ammesso al beneficio degli arresti domiciliari in Asti.

A seguito delle numerose denunce e condanne, l’indagato era stato colpito anche da avviso orale adottato dal Questore di Asti nel febbraio scorso, provvedimento col quale era stato “avvisato” di tenere una condotta conforme alla legge, misura che ora potrà essere ulteriormente aggravata.