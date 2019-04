Raffaele Guariniello incaricato dal ministro Costa a dirigere il “tavolo” nazionale dell’amianto

Casale Monferrato – Sarà l’ex magistrato alessandrino (è nato a Frugarolo) Raffaele Guariniello (nella foto) a presiedere il tavolo di lavoro indetto dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa per fare il punto della situazione sulla vicenda dell’amianto. Autorevole opinionista anche per la nostra testata, Guariniello è stato, prima Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino, quindi, dall’estate del 2008, dopo la nomina di Gian Carlo Caselli a Procuratore Capo, ha assunto l’incarico di Procuratore Capo Vicario. Fra gli altri casi che lo hanno reso noto al grande pubblico, è stato titolare a Torino del processo contro Eternit. “Il problema è ancora attuale – ha detto il ministro dell’ambiente, Sergio Costa, intervenuto al teatro municipale di Casale Monferrato per la Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto – e va risolto a livello nazionale e non soltanto locale. Parliamo di circa 34 milioni di tonnellate di amianto ancora distribuite in Italia e oltre 4.000 decessi all’anno. Finalmente – ha aggiunto Costa – si metterà ordine per fare le bonifiche e fare in modo che l’amianto non sia più qualcosa di cui ogni volta se ne debba parlare, ma solamente memoria. Nella legge di stabilità abbiamo messo il 65% di risorse per chi vuole toglierlo da casa propria. Dobbiamo parlare di discariche, del viaggio dell’amianto che deve diminuire, di aiuti per le bonifiche. Questo tavolo di esperti ci permetterà di fare i primi passi”.

Il ministro ha invitato l’Afeva (l’associazione dei familiari delle vittime) a indicare un rappresentante per il “Tavolo sull’Amianto” presieduto da Guariniello.