Vede la sbarra del passaggio a livello abbassarsi ma passa ugualmente con il suo camion e la sfonda: denunciato

Visone – La sbarra del passaggio a livello scende e, come dovrebbe avvenire di solito, gli autoveicoli si fermano per permettere il passaggio del treno.

Non l’ha pensata, però, così un serbo di 38 anni che venerdì scorso, nel comune di Visone, lungo la strada provinciale 456, vedendo la sbarra abbassarsi, anziché fermarsi ha pensato bene di proseguire con il suo camion, rompendo così la medesima.

L’uomo è stato denunciato dai militari dell’Aliquota Radiomobile del NOR di Acqui che lo hanno denunciato con l’accusa di interruzione di pubblico servizio, dato che il danno alla sbarra ha provocato un consistente ritardo ai treni in transito, obbligati a fermarsi nelle limitrofe stazioni.