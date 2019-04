Colti in flagrante e subito arrestati dopo aver tentato di rubare al supermercato Lidl

Tortona – Tre cittadini rumeni, due uomini e una donna, sono stati arrestati, ieri pomeriggio, dai Carabinieri dopo aver commesso un furto al supermercato Lidl di Tortona.

Dapprima i due uomini, Cristian Sebastian Fodor, 39 anni, e Marius Sergiu Giura, 31 anni, erano entrati per una prima perquisizione del posto e per verificare se ci fossero degli allarmi, provando a lasciare il supermercato con il carrello vuoto affinché si attivasse il sistema che ne blocca le ruote.

Dopo aver detto di aver commesso un errore hanno cominciato a girare per il market per una buona mezz’ora mettendo vari prodotti nel carrello.

Alla fine uno dei due è andato alla cassa a pagare un prodotto di poco conto mentre l’altro ha tentato la fuga dall’uscita di sicurezza, dirigendosi verso un’Audi scura guidata dalla terza persona arrestata, Alexandra Diana Dohotariui, 24 anni.

L’allarme dalla Centrale Operativa, immediatamente scattato, ha permesso ai Carabinieri di arrivare in tempo e impedire la fuga dei tre.

Sottoposta l’auto a perquisizione, nel bagagliaio sono stati trovati oltre cento prodotti per l’igiene personale del valore di 750 euro, appena rubati dal supermercato e restituiti poi al responsabile del punto vendita.

Trascorsa la notte nelle camere di sicurezza dell’Arma, i tre, tutti domiciliati a Torino e con precedenti di polizia, sono stati poi condotti davanti al Tribunale di Alessandria dove, al termine della convalida dell’arresto, hanno patteggiato una pena sospesa di otto mesi di reclusione.