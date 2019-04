Doveva ancora scontare dieci mesi in carcere: bloccato dalla Polfer sul regionale Torino – Genova

Novi Ligure – Venerdì scorso la Polizia Ferroviari di Novi Ligure ha arrestato un cittadino italiano di 57 anni, colpito da un ordine di carcerazione del luglio 2017.

L’uomo, domiciliato a Genova ma residente ad Alessandria, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti in materia di spaccio e usurpazione di funzione pubblica, doveva espiare un residuo di pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa di 1.066 euro per appropriazione indebita.

Sorpreso e bloccato sul regionale Torino-Genova, è stato poi condotto nel carcere “Don Soria” ad Alessandria.