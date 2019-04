Non ce l’ha fatta il motociclista di Fossano rimasto gravemente ferito dopo un incidente avvenuto domenica pomeriggio

Cuneo – È morto ieri mattina, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Croce di Cuneo, Paolo Camperi, il motociclista di 50 anni di Fossano gravemente ferito in un incidente domenica pomeriggio sulla strada statale della valle Stura, a Vinadio.

Domenica mattina Camperi, impiegato a Sant’Albano Stura, nel cuneese, era andato in gita insieme ad un gruppo di amici motociclisti.

L’incidente al rientro verso Cuneo, intorno alle 13,15 in un tratto in discesa, all’altezza del bivio di frazione Adrecchio e dello stabilimento Fonti Sant’Anna di Vinadio.

Dopo aver superato una leggera curva a sinistra, probabilmente a causa di un malore, Camperi ha perso il controllo della sua Kawasaki, è uscito di strada con il mezzo finendo in una scarpata, senza aver neppure tentato di frenare o di sterzare.

Soccorso dal 118, l’uomo è stato trasportato in elicottero al Pronto soccorso di Cuneo e ricoverato in Rianimazione. La situazione, già molto critica, è peggiorata nella notte, fino al decesso di ieri mattina.