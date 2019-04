Muore affogata in un canale per salvare il suo cane

Cuneo – Tragedia, domenica pomeriggio intorno alle 2, in via Cascina Colombaro, a Cuneo, subito dietro i capannoni di Euronics e Iper City.

Una donna di 61 anni, Ornella Goletto, pensionata, è morta annegata dopo essere caduta in un canale irriguo, molto probabilmente nel tentativo si salvare il suo cane che vi era finito dentro.

Non sono ancora chiare le dinamiche esatte e sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna stava portando il proprio cane, un boxer di taglia media, a spasso in una zona che frequentava spesso e conosceva bene.

Poi, improvvisamente, la tragedia: forse a causa di un malore o forse nel tentativo di salvare il suo cane, la donna è caduta nel canale, la forte corrente li ha prima trascinati e poi risucchiati nelle tubature sotterranee, e sono finiti in una vasca di raccolta di una società energetica, la “Cuneo Energia”. L’animale si è salvato, lei è morta annegata.

A dare l’allarme sono stati gli operatori della società energetica che, tramite sensori e una telecamera di controllo montata sopra la cisterna, hanno visto l’animale nuotare nella vasca, protetta da un’alta recinzione. All’arrivo dei vigili del fuoco, è riemerso anche il corpo di Ornella Goletto, ormai senza vita. Vano l’intervento dell’équipe medica del 118.

Ornella Goletto abitava a Cuneo, in via Bongioanni, assieme al marito Walter e alla figlia Gloria.

La salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero, in attesa del nullaosta per i funerali. Non si esclude l’autopsia.