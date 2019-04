Per la nostra inchiesta sul consorzio Valle Orba Depurazione S.r.l. ci scrive l’avvocato Gastini e noi gli rispondiamo

Risposta di Andrea Guenna all’avvocato Luca Gastini – In redazione è giunta una lettera dello Studio Legale Gastini (che pubblichiamo a pie’ d’articolo) a proposito della vicenda che riguarda il consorzio Valle d’Orba Depurazione per il quale Alessandria Oggi ha pubblicato un paio di articoli risultati molto sgradevoli al signor Francesco Carboni che del consorzio è amministratore unico.

Al di là dell’apprezzabile ironia con la quale esordisce l’avvocato Gastini, sono compiaciuto dell’opportunità che mi concede per approfondire l’argomento che attiene all’inchiesta giornalistica sul consorzio, per cui i colleghi hanno rilevato alcune anomalie operative come lo sversamento di liquami nel torrente Orba, ed irregolarità amministrative come l’assunzione di un dipendente senza la corretta pubblicazione del relativo bando di gara.

L’avvocato Gastini minaccia querela per conto di Carboni se non saranno immediatamente rimossi gli articoli in oggetto a firma Max Corradi e Anna Briano, e noi esaudiamo il suo desiderio, ma lo informo che in questo articolo, gioco forza, sarò costretto a riprendere l’argomento tanto indigesto al signor Carboni e di conseguenza al folto gruppo di avvocati e consulenti dello studio Gastini, proprio in nome di quella Verità che da sempre noi di Alessandria Oggi riteniamo un bene assoluto da salvaguardare a qualsiasi costo.

Nella lettera non potevano certo mancare le bacchettate di chi, credendo di saper fare perfino il cronista, non sa valutare la realtà di una professione tanto affascinante quanto difficile e pericolosa, e scrive che il “colorito articolo […] costituisce esempio scolastico del mancato rispetto dei doveri del giornalista in materia di cronaca giudiziaria”, per poi rammaricarsi del fatto che il pubblicista arriva spesso dove l’avvocato non può. Infatti Gastini scrive: “Non si capisce come – in assenza sia di provvedimenti cautelari che di un avviso di conclusione delle indagini preliminari – l’autore del pezzo possa affermare di aver appreso una seria notizia di indagini nei confronti del sig. Carboni”.

Gli è che abbiamo verificato e non c’è nessuna violazione dei doveri di segretezza perché le nostre fonti, come il nostro interlocutore dovrebbe immaginare, sono ben altre e non mi si chieda nient’altro perché, com’è noto, noi giornalisti possiamo contare sul segreto professionale che sta alla base della nostra difficile e pericolosa professione.

D’altronde come anche l’avvocato Gastini implicitamente conferma, l’inquinamento citato dal nostro cronista c’è stato, perché perfino lui scrive: “L’amministratore della Valle Scrivia Depurazione Srl nulla ha a che vedere con quanto accaduto”, ammettendo così che qualcosa è accaduto, citando addirittura l’intervento dell’ARPA, quando scrive che le analisi effettuate “consentono di escludere qualsiasi ipotesi di reato, che sarebbe stata peraltro meramente contravvenzionale”, in questo caso sostituendosi addirittura al giudice in quanto ha già scritto la sentenza. E la cosa potrebbe anche piacermi in nome di una maggiore snellezza della giustizia italiana che sarebbe così gestita direttamente e sbrigativamente dagli avvocati stessi. Ciò in nome di un’auspicata rapidità di giudizio alla quale perfino l’avvocato Gastini fa riferimento quando scrive, a proposito del processo a carico del suo assistito non condannato grazie alla prescrizione, che ciò è stato possibile in forza dei “ritardi della Procura della Repubblica”.

Stupisce poi il fatto che l’avvocato affermi come quel processo trattasse di rifiuti non pericolosi, in netto contrasto alla deposizione, che è agli atti, fornita da un agente della Forestale. Ma l’avvocato Gastini non fa il cronista e non è abituato, evidentemente, ad andare sul posto, fare foto, verificare i reperti, sentire la gente, rischiare di prendere quattro schiaffoni, leggere le carte, eccetera.

Tornando a noi ed invitando il pur saccente avvocato Gastini a non darmi consigli in quanto so sbagliare da solo, devo rilevare che il consorzio di cui si tratta ha come soci solo enti pubblici di primo grado quali cinque Comuni della Val d’Orba, per cui è, in pratica, un ente pubblico di secondo grado o, se si preferisce, una partecipata in house, mettiamola come si vuole.

Facendo riferimento al secondo articolo, Gastini fa cenno al dipendente del consorzio che secondo noi è stato assunto senza una corretta pubblicazione del bando di gara, poiché il bando è stato pubblicato sul sito del consorzio in data 8 gennaio 2019, ma nessuno ne sapeva niente in quanto non è stato affisso nelle rispettive bacheche dei Comuni soci. Ed ecco perché l’assunzione dell’addetto lascia perplessi.

Con tutto ciò, mentre provvederò a rimuovere gli articoli come così gentilmente richiesto, informo che continueremo la nostra inchiesta.

La lettera dell’avvocato Gastini