Ricattatore sessuale finisce in manette

Alessandria – Aveva estorto denaro ad una persona adescata su internet, pretendendo, ogni volta, somme sempre più alte di denaro per non rivelare la loro relazione clandestina. Alla fine, però, è caduto nella trappola che gli era stata tesa dalla vittima ed è stato arrestato.

Le manette ai polsi sono scattate per un novese di 57 anni, C.A., vecchia conoscenza delle Forze dell’Ordine per reati vari contro il patrimonio.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Alessandria, era riuscito a circuire un cinquantenne abitante nel capoluogo, dopo parecchie ore trascorse con lui nella chat di un sito specializzato in incontri di persone sole.

Dopo essersi conosciuti, i due hanno poi cominciato ad intrecciare una relazione. Solo che il cinquantenne ha moglie e figli, cosa scoperta da C.A. che ha quindi cominciato ad estorcergli denaro.

Dapprima una somma non certo ragguardevole, cento euro, che però poi ha cominciato a diventare sempre più alta finché la vittima non si è rivolta ai Carabinieri.

Che l’altro giorno hanno fatto scattare la trappola. Il cinquantenne si è recato ad un appuntamento stabilito con il novese che voleva altri soldi ma, mentre avveniva la consegna del denaro, i militari sono intervenuti arrestando il malfattore e trasferendolo in carcere.