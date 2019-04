Senza assicurazione, revisione e con patente scaduta ignora il posto di blocco e si da alla fuga ma alla fine è bloccato

Novi Ligure – Lungo inseguimento prima a Novi e poi fuori città, fino a Fresonara, questa mattina intorno alle 10:30 tra la Polizia Municipale e un automobilista che aveva ignorato l’alt.

L’operazione è scattata durante un posto di controllo lungo via Ovada, a Novi Ligure, vicino ai varchi elettronici. Le apparecchiature avevano segnalato delle inadempienze al passaggio di un veicolo e così gli uomini della Municipale hanno intimato lo stop al conducente che invece ha tirato dritto.

È così iniziata la fuga prima fino a Basaluzzo, poi in direzione Fresonara dove, alla fine, l’uomo è stato bloccato dagli agenti della Polizia Municipale, supportati da altri colleghi e dai Carabinieri di Novi, giunti a supporto.

Il controllo finale ha permesso di scoprire che l’automobilista, di nazionalità italiana, era alla guida senza assicurazione, senza revisione e con patente scaduta. Dovrà anche rispondere di tutte le violazioni commesse durante la fuga oltre alla denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale.