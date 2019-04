Sulla piazza concessa per il ramadan Muliere fa dietrofront

Novi Ligure (Franco Traverso) – L’articolo pubblicato da questo quotidiano on line molto critico in merito alla decisione del sindaco Rocchino Muliere di concedere Piazza XX Settembre per l’inizio del ramadan previsto per il 6 maggio prossimo ha scatenato l’inferno su Facebook in quanto i novesi si sono opposti con forza a questa eventualità. Evidentemente la cosa è sfuggita di mano al sindaco novese che ha dovuto fare dietrofront in maniera un po’ goffa, lasciando all’assessora Broda il compito di rasserenare gli animi. Gli è che la notizia l’avevano data proprio loro, cioè quelli della giunta, riportata dal quotidiano La Stampa notoriamente sempre così attento all’attività amministrativa del Comune di Novi Ligure (vedere, sotto, il ritaglio di giornale – a pagina 45 “Novi e Tortona” – del numero de La Stampa di domenica 28 aprile). Naturalmente, da buoni post comunisti, data la situazione, si sono precipitati a smentire se stessi ed il solerte cronista, stavolta poco fortunato, ha dovuto prendersi rimbrotti da tutti i politici di maggioranza novesi. Ora la Broda fa sapere che il Comune metterà a disposizione la zona di Piazza Venti che confina con Via Oneto. Staremo a vedere.

Povera Novi.

(Nella foto in alto la solenne inaugurazione del centro islamico novese alla presenza delle autorità che si è svolta sabato mattina).