Bilancio 2018: non cerchiamo lontano quello che si può trovare dietro l’angolo

di Andrea Guenna – A proposito dell’affannosa ricerca dei soldi che mancano per sistemare il bilancio 2018 del Comune di Alessandria, diciamo subito che si tratta di un falso buco perché, paradossalmente, quei soldi non sono in conto capitale (debiti consolidati cioè quanto Palazzo Rosso deve ai suoi creditori) ma in partita corrente (saldo fra entrate e uscite che serve per tirare avanti). Si tratta in verità di una sorta di “debito storico” che si trascina da almeno quindici anni passando di mano in mano da un’amministrazione all’altra, e che somma il debito consolidato ai debiti fuori bilancio che sono quelli in gran parte ascrivibili alla gestione autonoma dei dirigenti, e quelli che riguardano le partecipate. Se i soldi mancanti fossero in conto capitale si parlerebbe di debito, ma essendo in partita corrente si tratta di deficit cioè della differenza tra quello che il Comune incassa e quello che spende. Tuttavia il “buco” di cui si parla è l’ennesimo “Sarchiapone Mandrogno”, cioè una sorta di “deficit consolidato” al punto tale da subire una mutazione genetica divenendo un debito. Quei soldi, circa 67 milioni, sono composti al 70% dal debito storico di circa 46 milioni.

La partita di giro

Nel 2014 (Giunta Rossa) il “buco” era di circa 50 milioni (4 milioni in più di quelli ereditati due anni prima da Fabbio), certificato dal Ministero degli Interni nella persona del direttore Giancarlo Verde, il quale, con la sua raccomandata di mercoledì 15 gennaio 2014, riferita all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2012-2013 del Comune di Alessandria, registrava un saldo negativo di € 50.471.074,43. In questi 50 milioni erano stati conteggiati i 33 milioni di euro di fatture incassate al 100% dal ragioniere capo Paolo Ansaldi nei primi mesi del 2012 che costituivano una partita di giro. Un po’ come l’Iva che si paga ma si recupera per cui all’imponibile non si somma mai. Il dottor Verde faceva sapere che quei 33 milioni di euro, essendo una partita di giro credito-debito che il Comune aveva nei confronti dell’Osl, andavano compensati a bilancio, e osservava: “L’ente ha iscritto al titolo III dell’entrata la voce “Recupero somme derivanti da insinuazione al credito della massa passiva”, di quei 33 milioni di euro, credito riconosciuto dall’Organo Straordinario della Liquidazione (commissari del dissesto) e parzialmente necessario alla copertura dello squilibrio di parte corrente 2012 di euro 12.037.225,00. ln merito, l’ufficio ha espresso, nei precedenti supplementi, dubbi e perplessità che si possono così riassumere: trattasi di un importo che rileva in termini di cassa, in quanto riguarda i pagamenti effettuati dall’ente, di competenza dell’Osl, fino alla data del dissesto. Quindi, pur riconoscendo la legittimità all’insinuazione, la registrazione contabile non deve interessare il bilancio di competenza, né influire sugli equilibri finanziari complessivi”. Ma a Palazzo Rosso si continuava a far conto su quei 33 milioni utilizzati a suo tempo per rendere il bilancio stabilmente riequilibrato, tanto che l’assessore Matteo Ferraris, prima di dimettersi, giovedì 29 gennaio 2014 in conferenza stampa dichiarava: “Noi confermiamo questa posta, dopo la legittimità venuta da più organi. La città ha diritto a questo credito”. In contrasto con le tesi del Ministero, il Comune di Alessandria non riconosceva la partita di giro di quei 32 milioni circa e li ascriveva all’attivo, per cui falsava il saldo finale che non era di circa 50 ma di circa 80 milioni, un po’ di più di quello di oggi. Quindi in questi anni il Comune di Alessandria, con la giunta di centrodestra, in verità ha riassordito una dozzina di milioni. Quindi ha lavorato bene.

Bisogna ricostituire una società di cartolarizzazione

La situazione non è disastrosa ma – alla faccia dei pennivendoli al soldo della sinistra e dei catastrofisti – sta migliorando. Infatti se si dà sostegno agli investimenti infrastrutturali e produttivi del Comune di Alessandria e delle proprie imprese partecipate, se si procede al risanamento patrimoniale attraverso il blocco della dinamica del debito finanziario a medio-lungo termine, e se si valorizza il già cospicuo patrimonio immobiliare, strumentale e produttivo dell’Ente si può uscire da questa situazione.

Bisogna innanzi tutto mettere mano ai conti agendo in tre direzioni: ridurre i costi, fare cassa e aumentare la produttività. Per quanto riguarda i costi bisogna intervenire sulle partecipate e sul blocco del turnover per diminuire in modo incruento il personale che da circa 650 dipendenti deve scendere assolutamente a non più di 500. Quindi occorre conferire alle partecipate maggiore autonomia gestionale per far sì che il Comune possa operare in modo più snello, sia per quanto riguarda l’aspetto amministrativo che finanziario. Per fare cassa occorre costituire nuovamente una società di cartolarizzazione (una volta c’era Valorial che la Giunta Rossa ha inspiegabilmente fatto fallire) col compito di fare liquidità attraverso l’affitto, la vendita o la valorizzazione dei beni immobiliari (case e terreni) del Comune. Per quanto riguarda l’aumento della produttività bisogna metter mano alla pianta organica con trasferimenti mirati, ottimizzando le competenze.

Fare cassa anche attraverso l’anticipazione dell’Imu un’imposta pagata tramite l’F24 per cui il Comune può chiedere un anticipo a Equitalia che è collettore finale del pagamento delle imposte, anticipo che era stato sempre chiesto e ottenuto dal grande Luciano Vandone (nella foto a lato) fino all’80% dell’importo totale delle imposte versate. Ma la sinistra invidiosa e livorosa l’ha massacrato ed ora non è più disponibile a togliere, come allora, le castagne dal fuoco.

Lo Stato ci deve 20 milioni di euro: forza Salvini!

Il Comune di Alessandria ha dichiarato il dissesto finanziario in data 12 luglio 2012 e, dopo la nomina dell’Organismo Straordinario di Liquidazione (Osl, commissari del dissesto), ha accettato la procedura semplificata di gestione del dissesto finanziario come previsto dal Tuel. Con decreto ministeriale del dottor Verde del Ministero dell’interno, l’Osl ha ottenuto specifica anticipazione finanziaria di 52.032.111,17 euro a copertura della massa passiva del dissesto per cui il Comune si è insinuato alla massa passiva per il pagamento dei residui passivi di competenza Osl effettuati nel periodo dal 31.12.2011 al 12.07.2012 al netto delle riscossioni per residui attivi dello stesso periodo. I commissari hanno ammesso alla massa passiva il Comune di Alessandria per un complessivo credito di euro 31.743.241,48 ma proponendo una transazione di soli euro 11.379.638,84 a saldo e stralcio del credito ammesso. Il Comune ha sbagliato ad accettare quella transazione in quanto la qualifica di privilegiato avrebbe dovuto consentire il reintegro integrale del credito netto ammesso. La possibile richiesta oggi è dunque quella di un riconoscimento dell’errore e di una riapertura della procedura di anticipazione finanziaria che consenta di aggiungere alla somma di 52.032.111,17 euro il differenziale di euro 20.363.602,64 come avrebbe dovuto originariamente essere.

Riccardino Molinari lo sa e se lo dice a Matteo Salvini, magari quei soldi possono anche arrivare.