Aveva prenotato per stamane una visita di controllo ma dal medico non è mai arrivato perché un infarto lo ha stroncato nel sonno

Casale Monferrato (Gianni Patrucco) – Avrebbe dovuto recarsi dal dottore per una visita di controllo che aveva prenotato per stamane, ma non ha fatto in tempo perché è morto prima di uscire di casa. L’amico che avrebbe dovuto accompagnarlo, non vedendolo arrivare, gli ha telefonato facendo squillare a lungo il telefono ma dall’altra parte nessuna risposta. Temendo il peggio ha dato l’allarme e quando, verso le dieci, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco sono intervenuti facendo irruzione nell’alloggio al primo piano, l’uomo era coricato a letto ormai privo di vita e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte della squadra del 118 giunta subito dopo sul posto. Si tratta di Mario Terzuolo, cinquantenne di Casale, operaio alla ditta Cerutti, che abitava da solo in un appartamento di Via Adam 48, nel quartiere Oltreponte.

Probabilmente aveva problemi cardiocircolatori e sarebbe stato proprio un infarto la causa del decesso, anche se, probabilmente, sarà l’autopsia a determinarne le cause.

Considerando la visita medica in programma proprio oggi, è ipotizzabile che Terzuolo soffrisse di problemi di salute piuttosto seri. Forse aveva deciso di effettuare dei controlli al cuore, e così aveva chiesto ad un amico di accompagnarlo. In ospedale, però, non è mai arrivato, e la morte è sopraggiunta improvvisa quando ancora dormiva.

La salma è stata trasportata alla camera mortuaria dell’Ospedale di Casale, ma non è ancora nota la data dei funerali.