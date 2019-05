Bimba di due anni e mezzo colpita da una particolare infezione intestinale guarisce grazie ad un intervento innovativo eseguito all’Ospedale Infantile

Alessandria – Importante intervento all’Ospedale Infantile di Alessandria. Lo staff della Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera diretto dal Dottor Alessio Pini Prato, grazie ad una particolare procedura definita “trapianto fecale”, ha restituito serenità ad una bambina di due anni e mezzo affetta da un’ infezione intestinale ricorrente causata dal Clostridium Difficile, un batterio che colpisce il tratto digestivo medio provocando nausea, diarrea, febbre, perdita di appetito e dolore addominale.

L’intervento risale a sei mesi fa e l’Azienda ospedaliera ne ha dato notizia oggi, a guarigione completata.

Il “trapianto fecale”, procedura molto delicata, si è reso necessario poiché la somministrazione di una terapia antibiotica non stava risolvendo il problema della bimba.

Un metodo, questo, che affonda le sue radici nella medicina alternativa cinese del IV secolo e che in Italia rappresenta una novità, soprattutto in ambito pediatrico dove le prime esperienze sono state pubblicate solo all’estero a partire dal 2010, rimanendo però per la maggior parte aneddotiche mentre nel paziente adulto è divenuta pratica ufficiale soprattutto in pazienti con infezioni recidivanti, ricorrenti o refrattarie alla terapia medica.

L’Azienda Ospedaliera di Alessandria sta, in questo senso, conducendo alcuni progetti di ricerca mirati alla valutazione delle possibili indicazioni alternative di questa procedura, riconfermando ancora una volta il Presidio come centro di riferimento nazionale e pioneristico per la cura delle patologie digestive pediatriche, mediche e chirurgiche.