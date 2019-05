Furente lite finisce a colpi di cocci di bottiglia: in manette marocchino trentasettenne

Alessandria – Prima hanno iniziato a volare parole grosse, poi sono passati alle vie di fatto e la lite è degenerata.

Una furente lite tra un marocchino di 37 anni, Said Karkouri, e un tunisino di 40 è scoppiata nella notte tra martedì e mercoledì in piazza Ambrosoli ad Alessandria.

Ancora da chiarire le cause, quello che è certo, secondo quanto scoperto dai Carabinieri, è che i due prima hanno discusso animatamente, poi, al culmine del litigio, il marocchino ha afferrato dei cocci di bottiglia colpendo al volto più volte la vittima.

Alcuni connazionali presenti sono poi riusciti a bloccare l’aggressore e a chiamare i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alessandria.

Gli uomini della Benemerita si sono quindi messi sulle tracce dell’uomo, individuato poco distante in evidente stato di alterazione psicofisica con le mani e i vestiti ancora insanguinati. È stato arrestato e portato al Pronto Soccorso per le ferite alle mani.

Il tunisino aggredito è stato, invece, portato all’Ospedale di Alessandria e ricoverato in prognosi riservata.