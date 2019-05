Furto di alimentari, di abbigliamento e guida in stato di ebbrezza: tre denunce da parte dei Carabinieri di Alessandria e Valenza

Alessandria – Tris d’interventi dei Carabinieri lo scorso primo maggio rispettivamente in periferia e nel centro di Alessandria e a Valenza Po.

Intorno alle 2 del pomeriggio, gli uomini della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alessandria sono intervenuti all’ipermercato Panorama, in Corso Romita, per fermare due donne ucraine di 36 e 29 anni sorprese a rubare generi alimentari occultandoli negli abiti. Già pregiudicate, le due sono state denunciate in stato di libertà per furto aggravato e condotte in caserma per procedere con le foto segnaletiche.

Solo mezz’ora più tardi, i Carabinieri della Stazione di Alessandria Principale hanno fermato un ventitreenne marocchino che aveva tentato di sottrarre capi di abbigliamento dal negozio Zara in Corso Roma. Il giovane, dopo aver manomesso il dispositivo anti-taccheggio, si stava già dando alla fuga, ma i militari sono intervenuti prontamente grazie alla segnalazione del personale del negozio e hanno fatto scattare la denuncia in stato di libertà.

Il terzo intervento è avvenuto invece in prima mattinata, quando gli uomini della Stazione di Bassignana hanno denunciato un ventiduenne di Valenza per guida in stato di ebbrezza. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, stava infatti percorrendo in auto Via del Castagnone, e sottoposto ad un controllo con etilometro è risultato positivo all’alcool con un tasso di 1,49 g/l. Per lui, oltre alla denuncia in stato di libertà, è scattato il ritiro della patente, mentre il veicolo è stato affidato ad uno dei passeggeri, ritenuto idoneo alla guida.