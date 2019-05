Guida in stato di ebbrezza e atti contro la decenza: varie denunce nell’acquese e nell’ovadese lo scorso fine settimana

Acqui Terme – Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Acqui lo scorso fine settimana.

Il monitoraggio ha riguardato in particolare le zone di Acqui Terme e Ovada.

Quattordici le persone denunciate e nove le patenti ritirate oltre a quasi cinque grammi di sostanze stupefacenti sequestrate.

Nello specifico, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza sette automobilisti. Uno di essi si è rifiutato di sottoporsi ai test mentre un altro automobilista, uscito di strada con la propria autovettura, è stato trovato non solo positivo all’alcol, ma anche ai cannabinoidi. Per tutti è scattato il ritiro della patente.

A Ovada tre persone sono state sanzionate per atti contrari alla pubblica decenza perché sorprese a urinare contro i muri nelle vie centrali della città mentre quattro cittadini stranieri sono stati denunciati per violazioni in materia di immigrazione.

I controlli su strada hanno inoltre permesso di sorprendere una donna di un paese dell’ovadese alla guida con la patente revocata mentre un uomo è stato denunciato per il possesso in auto di una roncola senza apparente motivo.

I controlli si sono conclusi con un cittadino marocchino denunciato per furto di un cellulare di proprietà di un connazionale e la segnalazione di due persone quali assuntori di droghe.