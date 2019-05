Riscatto Novipiù Casale che martedì sera a Verona si è aggiudicata gara 2 dei playoff. Venerdì si torna al Palaferraris per gara 3

Verona – Vittoria della Novipiù Casale in gara 2 dei playoff del campionato di basket di serie A2 Ovest.

A Verona martedì sera, avversaria la Tezenis, i Rossoblu monferrini si sono imposti 69-76 al termine di una gara dai due volti.

Dopo un primo tempo in cui i padroni di casa hanno annichilito i ragazzi di coach Ferrari, fermi sui rimbalzi e imbrigliati in attacco dalle scelte difensive degli scaligeri, la Novipiù costruisce nel secondo tempo un’incredibile rimonta. Guidata da Denegri e Cesana, autori di un’ottima prestazione.

Prossimo appuntamento venerdì sera, al Palaferraris, per gara 3 in programma alle 20:30.

Di seguito la cronaca tratta dal sito della Novipiù.

Candussi e Pepper aprono la partita, con il canestro di Amato e la tripla di Martinoni a far capire fin da subito che il ritmo della partita è alle stelle: la Novipiù vuole mostrare i muscoli a rimbalzo fin da subito, ma è ancora Amato a siglare il 6-5. Fioccano le triple all’AGSM Forum, mentre Martinoni e Candussi si rispondono a vicenda da sotto le plance; il ritmo è alle stelle (13-10), con le due compagini che non si risparmiano in difesa. Candussi e Pinkins muovono le rispettive retine, mentre anche Ferguson si iscrive a referto e coach Ferrari ferma il gioco (18-12): al rientro ci pensa Pepper a sbloccare i suoi con una tripla, ma nell’altra metà campo c’è ancora Candussi ad inchiodare la palla a canestro. Freguson realizza il 23-15 mentre per i rossoblu c’è Valentini ad andare a segno: sono Udom e Cattapan a chiudere il quarto 26-19.

Inizio di secondo periodo contratto per entrambe le formazioni che dopo più di 2? di gioco non sono ancora riuscite a sbloccare il punteggio: è Cattapan il primo a farlo, andando a segno dalla lunetta (1/2), seguito a ruota da Poletti (2/2). La Novipiù non riesce a trovare il fondo della retina, mentre in difesa butta in campo tutto quello che ha: Poletti trova il varco per realizzare il canestro del 30-20, mentre Cesana va a segno dalla media distanza. Verona sembra aver trovato il giusto ritmo con anche Vujacic che trova una nuova tripla: Casale continua a non trovare il fondo della retina, mentre anche Verona inizia ad avere difficoltà in fase offensiva. I rossoblu provano a stringere le maglie della difesa, mentre il 33-25 arriva per mano di Pepper: nella metà campo dei padroni di casa c’è però Candussi ad avere le mani infuocate. Amato va ancora a canestro e manda le squadre all’intervallo sul 42-25.

Il terzo periodo vede in avvio il canestro di Pinkins e la tripla di Vujacic, poi è ancora la Junior ad andare a segno con il solito Pinkins, seguito da Denegri che infila la tripla del 45-32; la Junior si rifà aggressiva e Musso è glaciale dall’arco. Cesana piazza la tripla del 45-38 e la Junior torna viva mentre ora è la Tezenis ad essere in difficoltà: la Novipiù accorcia ancora ma Ferguson prova a scuotere i suoi seguito da Candussi, mentre Denegri realizza il 49-44. Casale ci crede e Cesana realizza dalla media, ma Vujacic non è da meno nell’altra metà campo: la Junior butta tutto in campo, con Pinkins che svetta a rimbalzo e Denegri che realizza entrambi i liberi a disposizione (51-48). È il canestro di Poletti a chiudere il quarto 53-48.

Il rimbalzo con il successivo canestro di Pinkins inaugurano l’ultimo periodo, ma Poletti è ancora una volta chirurgico dalla lunga distanza: Denegri realizza il 56-52 mentre i rossoblu si chiudono in difesa. Amato non ci sta e va a segno dai 6.75 metri mentre Italiano, dall’altra parte, risponde con la stessa moneta: Pinkins impatta e Denegri piazza la tripla del 59-62. E’ timeout per coach Dalmonte, con Cesana che al rientro non perdona da oltre l’arco; Severini trova un canestro facile da sotto le plance ma Pinkins non ci sta e il suo tap-in si rivela vincente (61-67). Verona non ha intenzione di mollare e Ferguson risponde presente con una tripla mentre Cesana è chirurgico a cronometro fermo (2/2): i padroni di casa continuano a difendere con aggressività e Ferguson infila la tripla del 67-69. Martinoni non sbaglia da fuori area e poco dopo realizza dalla linea della carità (1/2): la formazione Scaligera continua a fermarsi sulla difesa dei rossoblu e ora è coach Dalmonte a fermare il gioco (67-73). Vujacic ci prova dalla lunga distanza ma il tiro si ferma sul ferro, mentre Pinkins fa gioire i suoi: Poletti prova l’ultimo assalto ma è troppo tardi e la Novipiù si porta a casa Gara 2: 69-76 il punteggio finale.

TEZENIS VERONA – NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO: 69-76 (26-19; 42-25; 53-48)

TEZENIS VERONA: Dieng, Ferguson 14, Poletti 13, Amato 9, Oboe ne, Candussi 16, Vujacic 8, Cacciatori ne, Udom 3, Quarisa ne, Severini 6, Ikangi. All. Dalmonte

NOVIPIU’ CASALE: Banchero ne, Musso 3, Valentini 2, Cesana 15, Pepper 8, Denegri 19, Battistini ne, Martinoni 9, Pinkins 14, Cattapan 3, Giovara ne, Italiano 3. All. Ferrari.