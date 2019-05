Si addormenta con la sigaretta accesa e va a fuoco tutto l’appartamento: valenzana ricoverata al Cto di Torino con ustioni gravi

Valenza – Ustionata una donna durante un incendio in un appartamento, ieri sera intorno alle 6 e mezza, in Via Martiri di Cefalonia a Valenza.

Pare che la signora stesse fumando a letto e, una volta assopitasi, non si sarebbe accorta delle fiamme che cominciavano a propagarsi dal materasso. Soccorsa dai Vigili del Fuoco di Alessandria, è poi stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo. Le ustioni riportate sono parse subito piuttosto serie, tanto che la donna è stata trasferita al Cto di Torino.

L’incendio dell’appartamento al primo piano ha intaccato in parte anche quello al piano inferiore, pertanto i pompieri hanno deciso di evacuare la palazzina a scopo precauzionale.