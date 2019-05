Si è spento a 96 anni Luigi Piras, scultore del sughero molto noto a Novi Ligure, città che ha amato sino all’ultimo

Novi Ligure – Si è spento a 96 anni lo scultore novese, ma di origini sarde, Luigi Piras (nella foto).

Nato nel 1922 in una famiglia poverissima a Bultei, in provincia di Sassari, Piras conoscerà un’esistenza particolarmente dura fin dall’infanzia. Pare infatti che il primo paio di scarpe l’abbia indossato a 10 anni, mentre un cappotto tutto suo l’avrà solo con l’arrivo del servizio militare. È proprio allora che capita a Novi, dove, finita la guerra, prenderà stabilmente residenza divenendo operaio all’Ilva e sviluppando quel talento tutto particolare nella manipolazione del sughero che lo renderà noto.

Fra le sue opere, molte delle quali dedicate alla cittadina piemontese che ha amato sino all’ultimo, spiccano il plastico del Monastero della Benedicta, realizzato in legno e sughero, e la riproduzione del castello di Novi Ligure.

Nominato Cavaliere Ufficiale al merito della Repubblica in seguito alla realizzazione di una scultura lignea in bassorilievo divenuta stemma della Protezione Civile, Piras non è stato solo uomo d’arte e di cultura, ma anche un cittadino molto amato in virtù del suo altruismo (nel dopoguerra ha contribuito attivamente alla fondazione dei Volontari donatori del sangue, arrivati oggi a più di 1500 soci), della sua umanità, nonché per via di uno speciale attaccamento a quella terra d’adozione che non smise mai di celebrare studiandone la storia, i costumi, e stilando articoli molto apprezzati come quello sulla Via Postumia, una strada consolare di oltre duemila anni fa che attraversava tutta la Pianura Padana.

Amante della sport e delle attività all’aria aperta, a ottant’anni aveva addirittura partecipato alla XXI edizione della corsa podistica “Stranovi”, dove figurava come il più anziano fra gli iscritti.