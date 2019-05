Tenta di entrare in uno stabile in disuso per rubare quanto possibile ma è sorpreso e denunciato

San Giuliano Vecchio – Denunciato ieri sera un venticinquenne marocchino per tentato furto aggravato. Come accertato dai Carabinieri della Stazione di San Giuliano Vecchio, il giovane, senza fissa dimora e con a carico precedenti per reati contro il patrimonio, ha rotto il vetro della porta di uno stabile in disuso per tentare di accedervi e razziare quanto possibile. Notato dai militari già nel pomeriggio, mentre si aggirava nei dintorni dell’edificio con fare sospetto, è stato in seguito fermato ed interrogato fino a scoprire il suo tentativo di furto avvenuto poco prima dell’intervento dei Carabinieri.

Condotto negli uffici della Compagnia di Alessandria per scattare le foto segnaletiche, si trova ora in stato di libertà in attesa di esser giudicato per il reato ascrittogli.