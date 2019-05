Frontale tra un’auto e un camion a Sale: tre persone in gravi condizioni ricoverate in prognosi riservata ad Alessandria

Sale – Grave incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì, intorno all’1:30, lungo la provinciale 211 nel Comune di Sale.

Non sono ancora chiare le dinamiche, quello che è certo è che una Mercedes con a bordo tre uomini, che probabilmente viaggiava ad una velocità elevata, si è scontrata frontalmente con un camion che proveniente dalla direzione opposta: l’impatto è stato violentissimo e l’auto, dopo lo schianto, è stata catapultata a circa 80 metri di distanza nel campo adiacente la statale, prendendo improvvisamente fuoco.

I tre sono rimasti feriti in modo grave ma uno di loro ha avuto la forza di aprire la portiera della macchina, di uscire e chiedere aiuto. Sul posto è sopraggiunto l’autista del camion che, dopo aver chiamato i soccorsi, ha cercato di estrarre gli altri due uomini dall’auto in fiamme.

Sono, poi, arrivati i Vigili del Fuoco di Alessandria e Tortona, che hanno spento le fiamme che avevano avvolto il mezzo, i Carabinieri di Pontecurone e il personale del 118.

Due delle tre persone, un ragazzo di 26 anni e un uomo di 37, sono stati portati ad Alessandria in rianimazione.

La terza persona coinvolta è stata ricoverata prima in codice giallo ma poco dopo le sue condizioni si sono aggravate. Anche lui si trova nel nosocomio alessandrino.