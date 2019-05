E’ un film di genere western del 2018, diretto da Jacques Audiard, con Joaquin Phoenix e John C. Reilly. Uscita al cinema il 02 maggio 2019. Durata 122 minuti. Distribuito da Universal Pictures.

Il film, diretto da Jacques Audiard, è un percorso iniziatico che mette alla prova il legame di fraternità che unisce i ‘Sisters’.

Pieno di humour nero e di profondità insospettabili, di personaggi truculenti e avventure memorabili, il western di Audiard riprende i codici del genere per deviarli come un treno impazzito nell’America della corsa all’oro.

E’ il 1851 e Charlie ed Eli Sisters (Joaquin Phoenix e John C. Reilly) sono due fratelli e assassini, cresciuti in un mondo selvaggio e ostile. Hanno le mani sporche di sangue: sangue di criminali, sangue di vittime innocenti… sono dei pistoleri e quella è l’unica vita che conoscono. Il più anziano dei due, l’introspettivo Eli continua ad uccidere su commissione insieme al fratello più giovane, ma sogna una vita normale. Il più giovane dei due, Charlie che è un grande bevitore, ha preso entusiasta il controllo del duo nell’esecuzione dei cruenti mandati. Ciascuno di loro mette però in discussione il metodo dell’altro e la loro vita è un continuo battibecco.

Durante un viaggio nei territori del Nord Ovest, i fratelli Sisters giungono sulle montagne dell’Oregon, poi in un pericoloso bordello nella piccola città di Mayfield e, infine, nella California della febbre dell’oro. Il viaggio metterà a dura prova il legame tra i due fratelli basato sulla loro attività omicida, ma potrebbe anche trasformarsi nel’’occasione per riscoprire ciò che resta della loro umanità?

* DATA USCITA: 02 maggio 2019

* GENERE: Western

* ANNO: 2018

* REGIA: Jacques Audiard

* ATTORI: Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rutger Hauer, Carol Kane, Creed Bratton, Duncan Lacroix, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Niels Arestrup

Megaplex Stardust Tortona

dal 2 maggio 2019

SALA 6

da lunedì a venerdì

20:20 – 22:50

sabato

17:40 – 20:20 – 22:50

domenica

15:10 – 17:40 – 20:20 – 22:50

* PAESE: USA, Francia, Romania, Spagna

* DURATA: 122 Min

* DISTRIBUZIONE: Universal Pictures