Non sono un assassino

E’ un film di genere drammatico, thriller del 2019, diretto da Andrea Zaccariello, con Riccardo Scamarcio e Alessio Boni. Uscita al cinema il 30 aprile 2019. Durata 111 minuti. Distribuito da 01 Distribution.

Il film, diretto da Andrea Zaccariello, è basato sull’omonimo best-seller di Francesco Caringella ed è la storia del vice-questore Francesco Prencipe (Riccardo Scamarcio) che un giorno esce di casa per raggiungere il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo (Alessio Boni).

I due non si vedono da quasi due anni, ma per incontrare dopo tutto questo tempo il suo caro amico, Andrea percorre due ore di macchina per un colloquio di poche parole. Due ore per una domanda e una risposta.

Quella stessa mattina, però, il giudice viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola alla testa.

Francesco e? l’ultimo ad averlo visto. Solo sue le impronte nella casa. Solo suo il tempo per uccidere. A interrogarlo e accusarlo una PM (Claudia Gerini) che conosce il suo passato, a difenderlo l’avvocato amico di una vita (Edoardo Pesce). Nell’attesa che lo separa dal processo, le immagini del passato di Francesco si accavallano incoerenti nel disperato tentativo di arrivare al vero assassino. E alla verità di una vita intera.

* DATA USCITA: 30 aprile 2019

* GENERE: Drammatico, Thriller

* ANNO: 2019

* REGIA: Andrea Zaccariello

* ATTORI: Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini, Sarah Felberbaum, Barbara Ronchi, Caterina Shulha, Vincenzo De Michele, Elisa Visari, Flavia Gatti, Pasqualina Sanna, Silvia D’amico

* PAESE: Italia

* DURATA: 111 Min

* DISTRIBUZIONE: 01 Distribution