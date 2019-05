Non trova la sua calibro 38 durante un controllo e i Carabinieri gli sequestrano tutto l’arsenale

Ponzano – Nel corso di un’operazione di controllo per verificare la regolarità dei documenti dei possessori di armi, i Carabinieri della Stazione di Ponzano, nel casalese, hanno denunciato in stato di libertà per omessa custodia di una pistola Revolver S&V calibro 38 Special un uomo residente a Serralunga di Crea, B. Z. L’arma risulta tutt’oggi registrata a suo nome, ma il proprietario non è stato in grado di esibirla ai militari durante il controllo. A quel punto, oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria, è scattato anche il ritiro cautelativo di tutte le altre armi che l’uomo deteneva a casa propria.