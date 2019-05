Playoff serie C: l’Alessandria al “Mocca” dovrà battere l’Albissola e sperare che la Lucchese vinca contro il Pontedera

Alessandria – Ultima possibilità da cogliere in ambito playoff. L’Alessandria, domani con fischio d’inizio alle 16:30, sfiderà al “Moccagatta” l’Albissola nell’ultima giornata del campionato di calcio di serie C girone A, cercando tre punti fondamentali per poter accedere alla zona playoff ma dovrà, al contempo, sperare che la Lucchese vinca contro il Pontedera, la squadra che sopravanza i piemontesi in classifica.

A livello di formazione, la squadra allenata da mister Colombo dovrà fare a meno degli infortunati Prestia e Chiarello, oltre allo squalificato Agostinone, espulso dalla panchina sabato scorso a Pontedera.

Partirà dalla panchina Akammadu, non al top della forma e dunque tenuto precauzionalmente a riposo.

La possibile formazione mandrogna dovrebbe essere formata da Pop tra i pali, Sbampato-Gazzi-Panizzi in difesa, Gemignani, Gatto, Maltese, Badan in mezzo, Bellazzini con De Luca e Coralli in attacco.