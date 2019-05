Senza biglietto, si chiudono nel bagno del treno: denunciati

Torino – Barricati in una toilette del Torino-Genova in partenza lo scorso 27 aprile alla stazione di Porta Nuova per eludere il controllo biglietti, sono scoperti dal capotreno e denunciati per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Un quarantenne alessandrino e una trentasettenne del cuneese stavano infatti tentando di mettersi in viaggio per Acqui Terme privi di biglietto, ma, una volta individuati dal capotreno, non intendevano comunque sentire ragioni. È stato necessario contattare la Polfer per convincerli a scendere, e alla fine gli agenti sono riusciti a fare in modo che il convoglio potesse lasciare la stazione. A quel punto è scattata la denuncia, ma la donna, che portava con sé un coltello con lama di 8 centimetri e mezzo, dovrà rispondere anche di possesso d’arma da taglio. Entrambi i denunciati avevano precedenti penali.