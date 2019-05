Si divertono a sparare in paese con un fucile soft air: nei guai quattro minorenni, uno segnalato alla Procura per procurato allarme

Pontecurone – Si erano procurati un fucile d’assalto Colt M4 in versione soft air, che spara pallini in granulato plastico di sei millimetri, anche a raffica, e con esso si erano messi a sparare colpi a ripetizione appena fuori da Pontecurone, fortunatamente senza colpire persone o animali.

Ma il “divertimento” è durato poco perché i Carabinieri sono riusciti a rintracciare chi aveva quel fucile. Si tratta di un quattordicenne che, assieme ad altri tre amici, è stato individuato dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Tortona grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che, la sera del 2 maggio, avevano sentito nelle vicinanze della fornace, appena fuori dal paese, una serie di rumori sordi riconducibili ad un’arma da fuoco che sparava a ripetizione.

Il quattordicenne è stato segnalato alla Procura dei Minorenni per procurato allarme, non essendo stato riscontrato alcun danno a persone o a cose.

Infatti, sebbene il fucile sia liberamente in vendita, l’utilizzo è prescritto nei campi gara e con equipaggiamento protettivo, indossando appositi occhiali per evitare potenziali lesioni.