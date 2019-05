L’Alessandria batte l’Albissola e va ai playoff grazie anche alla sconfitta del Pontedera a Lucca

Alessandria (Alessandria 3 – Albissola 0) – L’Alessandria ce l’ha fatta. Nell’ultima giornata del campionato di serie C girone A, i Grigi, al “Moccagatta”, hanno battuto 3-0 l’Albissola e sono volati, così, ai playoff, grazie anche al successo della Lucchese che ha battuto il Pontedera per 1-0.

Match subito vivo già dai primi minuti: Albissola pericoloso con Damonte il cui colpo di testa, su corner, esce fuori di poco.

Dall’altra parte De Luca si invola verso Albertoni che però lo ipnotizza e para il tiro del numero 9.

Al 17’ il vantaggio dei mandrogni: Maltese riceve palla da De Luca, al termine di una bella azione corale dei piemontesi, e batte il portiere avversario.

Alessandria in controllo del match e al 35’ arriva il raddoppio, firmato di testa da De Luca.

L’Albissola prova a reagire nel finale di frazione ma il colpo di testa di Cais è troppo centrale.

Nella ripresa i ritmi si abbassano e, inevitabilmente, tutta l’attenzione del Moccagatta è focalizzata sul Porta Elisa di Lucca.

De Luca, sponda Alessandria, va vicino al gol in due occasioni, 70’ e 71’, ma senza successo.

Intanto arriva anche la notizia del vantaggio della Lucchese e minuti finali si fanno, così, palpitanti. Nel recupero l’Alessandria sigla la terza rete con Akammadu, poi il triplice fischio.

La gioia dei tifosi grigi può esplodere perché da Lucca arriva la notizia che la Lucchese ha vinto 1-0 sul Pontedera.

Alessandria, dunque, ai playoff, Pontedera fuori.

Domenica prossima, 12 maggio, sarà derby con la Pro Vercelli: gara a eliminazione diretta al Silvio Piola.

Alessandria 3 – Albissola 0

Alessandria (3-5-2): Pop; Gjura (28’st Gazzi), Panizzi, Sbampato (43’st Delvino); Gemignani (28’st Sartore) , Gerace (13’st Gatto) Maltese, Bellazzini, Tentoni; Coralli (43’st Akammadu), De Luca. A disp.: Cucchietti, Zogkos, Badan, Checchin, Rocco. All.: Colombo

Albissola (4-3-1-2): Albertoni; Calcagno (12’sy Cisco), Rossini, Nossa, Oliana; Balestrero (12’st Oukhada), Moretti, Sibilia (32’st Raja); Damonte; Russo, Cais (32’st Silenzi). A disp.: Piccardo, Bambino, Gulli, Durante, Gargiulo, Oprut, Perasso, Biancato. All.:Lavezzini.

Gol: pt 17′ Maltese, 34′ De Luca; st 45′ Akammadu.

Arbitro: Maranesi di Ciampino.

Ammoniti: nessuno.

Espulsi: nessuno.

Corner: 6-3.

Recuperi: 2+5.