Le sbarre del passaggio a livello si abbassano, lui passa lo stesso e le spacca: denunciato

Acqui Terme – Le sbarre del passaggio a livello in località Vallerana, ad Acqui, si stavano abbassando ma lui non si è fermato e le ha divelte.

Protagonista, ovviamente in negativo, della vicenda un acquese di 72 anni che, con il suo gesto, ha fatto accumulare svariati minuti di ritardo ai treni in transito, obbligati a fermarsi nelle stazioni. Il cittadino acquese è stato ora denunciato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NOR per interruzione di pubblico servizio.