Oggi il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha chiesto all’esercito di tenersi pronto, nel caso in cui gli Stati Uniti lanciassero un’offensiva contro il Venezuela

da France-Presse – Maduro, durante un discorso in una base militare, ha detto ai soldati “di tenersi pronti a difendere il paese con le armi in pugno, se un giorno l’impero nordamericano osasse toccare questo paese, questa terra sacra”.

Inoltre ha ripetutamente avvertito gli Stati Uniti di tenersi lontani dal coinvolgimento militare nella crisi politica in corso in Venezuela. Il suo più recente discorso ai militari è arrivato dopo l’appello del leader dell’opposizione Juan Guaidò a civili e soldati di insorgere e rovesciare le autorità legittime.

Il 30 aprile Juan Guaidó, circondato da persone in uniforme militare, è apparso in un video in cui esortava i militari a ribellarsi e rivoltare il presidente Nicolás Maduro. Il politico ha dichiarato che l’esercito si è schierato dalla sua parte e che è giunta “la fase finale dell’operazione Libertà”. Nel video oltre a Guaidó è apparso un altro influente politico dell’opposizione, Leopoldo Lopez, che prima si trovava in stato d’arresto e, secondo le sue stesse parole, è stato liberato dai militari.

Qualche ora dopo la pubblicazione del video messaggio di Guaidó, Maduro ha affermato di aver parlato con i comandanti di diverse unità strutturali (REDI e ZODI), che gli hanno mostrato la loro “completa fedeltà” e assicurato che resteranno fedeli al Popolo, alla Costituzione e alla Patria.