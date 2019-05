Un’arma e delle munizioni non regolarmente detenute: una denuncia

Sarezzano – Un uomo di 71 anni di Sarezzano, nel tortonese, è stato denunciato dai Carabinieri di Viguzzolo per detenzione illegale di arma comune, ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni.

Nella sua abitazione i militari hanno trovato una pistola calibro 40 non censita nella banca dati delle forze di polizia e 55 cartucce detenute abusivamente.

L’arma e le munizioni sono state sequestrate e per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è scattata la denuncia.