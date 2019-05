Il Casale chiude la stagione battendo in casa lo Stresa ma i playoff sfumano

Casale Monferrato (Casale Fbc 2 – Stresa Sportiva 1) – Il Casale chiude con una vittoria, 2-1 casalingo contro lo Stresa, la sua stagione nel campionato di serie D girone A ma non riesce ad accedere ai playoff. Agli spareggi promozione ci andranno Unione Sanremo, Savona, Ligorna e Inveruno. I monferrini, per pochissimo, sono stati tagliati fuori.

Per i Nerostellati sarà, dunque, tempo di guardare al futuro, ovviamente a partire dall’assetto societario che vede come presidente Lino Gaffeo e come presidente onorario Giuseppino Coppo.

Un campionato, quello del Casale, nel complesso soddisfacente dato che la squadra piemontese arrivava da una scorsa stagione chiusa con una salvezza trovata all’ultimo grazie alla vittoria sulla Varesina.

La cronaca.

Al 12’ Stresa in avanti con il tiro dalla distanza di Francoia, para Fontana.

Al 18’, sponda Casale, percussione in profondità di Vecchierelli che prende palla ad Agnesina, anticipato da un difensore.

Al 32’ Casale in vantaggio: angolo di Vecchierelli, colpo di testa di Cintoi sul secondo palo che non lascia scampo a Barantani.

Al 34’ il Casale potrebbe subito raddoppiare, tiro di Vecchierelli, Barantani con la punta delle dita devia in angolo.

Nella ripresa Nerostellati subito a segno al 3’: angolo di Vecchierelli, colpo di testa di Villanova e rete dei monferrini.

Al 24’ lo Stresa accorcia le distanze: lancio di Armato verso Diaw che controlla bene il pallone, entra in area e batte Fontana.

Al 38’ occasione per il tris dei Nerostellati: Sadouk libera Pavesi davanti alla porta, la conclusione è fuori.

Nel finale da segnalare la punizione di Cardini, fuori di poco.

Finisce 2-1 con il Casale e mister Buglio che raccolgono gli applausi dei tifosi.

Casale Fbc – Stresa 2-1

Casale Fbc (4-3-3): Fontana; Di Giovanni (39’st Pinto),Cintoi, Villanova, Fabbri; Vecchierelli (27’st Sadouk),Todisco, M’Hamsi (46’st Osellame); Pavesi (42’st Sall),Cappai (33’st Cardini),Coccolo. A disp.: Consol, Bettoni, Mazzucco, Buglio A.. All.: Buglio F. (squalificato: in panchina Germano).

Stresa (4-4-2): Barantani; Mirinioni, Rosato (22’pt Vecchio),Agnesina, Gallo (8’st Diaw); Feccia (8’st Scibetta),Frascola, Battistello (27’st Hado),Gillio; Armato, Scienza (8’st Telesca). A disp.: Zenoni, Bratto, Lopergolo, Scibetta, Tuveri. All.: Mora.

Gol: 32’pt Cintoi (C),3’st Villanova (C),24’st Diaw (S).

Arbitro: Peletti di Crema.

Ammoniti: Todisco (C); Battistello, Agnesina, Scibetta (S).

Corner: 5-7.

Recuperi: 2+3.