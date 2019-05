Playoff: contro Verona in Gara 4 sfida da dentro o fuori per Novipiù Casale

Casale Monferrato – Sfida decisiva, questa sera alle 18 al Palaferraris di Casale, in ambito playoff di serie A2 Ovest di basket per la Novipiù che dovrà cercare di riscattare la sconfitta patita in gara 3, venerdì sera, sempre in casa.

Nell’ultimo match, infatti, il roster rossoblu allenato da coach Ferrari si è arreso 83-73.

Gli scaligeri della Tezenis, al momento, conducono la serie per 2-1 e i monferrini, in gara 4, dovranno dunque vincere per forza se vorranno continuare la corsa.

Venerdì sera Casale ha pagato cara una serata no nei tiri da tre, solo cinque triple a bersaglio su 24 tentativi: coi piedi dietro l’arco i rossoblu hanno chiuso con appena il 21%, a fronte del 43% in casa veronese.

Tre i giocatori rossoblu in doppia cifra: Pinkins e Musso a 17 e Denegri a 12.

In casa Tezenis Verona sugli scudi l’ex rossoblu Andrea Amato, miglior realizzatore della serata con 21 punti.