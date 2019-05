Cinque automobilisti ubriachi scoperti e denunciati nel corso dell’ultimo fine settimana dai Carabinieri di Casale

Casale Monferrato – Nel corso dell’ultimo fine settimana sono cinque gli automobilisti che sono stati sorpresi ubriachi alla guida dai Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato.

A Pontestura è stato denunciato un uomo di 57 anni di Carnago, in provincia di Varese, sorpreso alla guida con valori di alcol quasi tre volte oltre il limite. È scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Stessa cosa anche a Valmacca per una donna fermata a Santa Maria del Tempio di Casale dai Carabinieri di Ticineto. Sottoposta all’etilometro l’automobilista ha fatto schizzare l’apparecchiatura fino a 2,11 g/l.

Ad Occimiano denuncia e ritiro della patente per un uomo fermato a Villanova dai Carabinieri del Nor di Casale con valori alcolemici pari a 1,65 g/l.

Nei guai anche uno studente di 26 anni di Solonghello finito con la sua auto contro la recinzione di un’abitazione e ora denunciato dai Carabinieri di Cerrina. Il giovane, sottoposto a controllo, è risultato essere sotto l’effetto di cannabinoidi oltre ad aver fatto salire alle stelle l’etilometro con valori quattro volte oltre il limite.

Era ubriaca l’automobilista di 38 anni denunciata dai militari del Nor di Casale anche per aver provocato un incidente in via Cavour e per omissione di soccorso.