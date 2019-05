L’autista è troppo anziano per guidare e così la gita scolastica è annullata

Acqui Terme – Aveva superato il limite di età previsto dalla legge. Per questo, lo scorso 8 aprile, un’autista di pullman di una scuola media dell’acquese, pronta ad andare in gita, è stato costretto a rinunciare al viaggio in quanto la Polizia stradale di Acqui ha sospeso la partenza del viaggio didattico.

La ditta proprietaria del pullman non è stata poi in grado di trovare subito un sostituto e ai ragazzi, dopo qualche mugugno, non è rimasto altro che tornare sui banchi di scuola.

E’ ormai noto l’accordo stipulato tra il Ministero della Istruzione e quello degli Interni per cui, i Dirigenti di Istituti scolastici che organizzano una gita scolastica, possono richiedere la verifica del mezzo e del suo conducente prima della partenza.

Già nei mesi scorsi, la Polizia Stradale di Acqui Terme, aveva fermato un pullman di una gita scolastica: in quella circostanza i bambini di un asilo della città termale hanno dovuto attendere la sostituzione del bus poiché, al controllo del veicolo precedente alla partenza, questi non è risultato in regola con le norme sulla circolazione.

Anche genitori e insegnanti hanno preso atto della problematica e compreso che i controlli, richiesti proprio dai presidi, sono finalizzati esclusivamente alla sicurezza di alunni e insegnanti coinvolti.