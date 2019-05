Litigano in stazione per la droga, fermati dagli agenti Polfer

Alessandria – Sabato pomeriggio due giovani italiani di 18 anni sono stati protagonisti di un alterco alla stazione disturbando gli altri viaggiatori in attesa del treno. Notati dagli agenti della Polfer sono stati portati negli uffici della Polizia per essere sottoposti a controlli, quando i due, messi alle strette, hanno consegnato spontaneamente una bustina di cellophane ciascuno con rispettivamente 20,12 e 4,5 grammi di marijuana, dichiarando agli agenti che la sostanza era esclusivamente per uso personale. La droga è stata sottoposta a sequestro preventivo e i due ragazzi sono stati sanzionati per il possesso ad uso personale di stupefacente, con la segnalazione alle rispettive Prefetture di residenza, Piacenza e Alessandria, per i seguiti amministrativi di competenza.